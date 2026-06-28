Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile AB Komisyonunun iki üyesi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Üye Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Üye Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek ve AB-Türkiye ilişkileri ile ortak güvenlik konularını ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği kaydedildi.

Ziyaretin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde yapılacağının altı çizilen açıklamada, "Ziyaret, Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması bağlamında, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni yollar aramak için bir fırsat olacak." ifadesi yer aldı.

Bu, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçelileri korkutan an: Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı
IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan
Mustafa Topaloğlu'ndan ‘Gangnam Style’a karşı yeni şarkı: Bambam Star

Mustafa Topaloğlu'ndan ‘Gangnam Style’a karşı yeni şarkı: Bambam Star
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti

Kazları öldürdü, sırra kadem bastı
Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde

Süper Lig devinin eski yıldızının peşinde