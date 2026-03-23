AB: Trump'ın İran'a saldırıyı 5 gün erteleme talimatı çok olumlu bir gelişme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatını çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Kallas, Abuja'da Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar'la ortak basın toplantısında konuştu.

Altyapılara yönelik her türlü saldırının bölgede kaosa yol açtığını ve durumu daha da tırmandırdığını kaydeden Kallas, "Enerji altyapısına yönelik saldırı olmayacağına dair yapılan açıklamayı çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
