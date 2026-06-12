Haberler

AB: Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için tek yol iki devletli çözümdür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, iki devletli çözümün Orta Doğu'da kalıcı barış için tek yol olduğunu belirtti. Paris'teki forumda konuşan Kallas, ateşkesin kırılgan olduğunu, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, iki devletli çözümün Orta Doğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam ettiğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen "İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu"nda konuşan Kallas, sivil toplumun barışın sağlanması için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kallas, "İki devletli çözüm, Orta Doğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam etmektedir. Ateşkesin sağlanmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının kabul edilmesine rağmen durum hala kırılgandır. Bu çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik, onur ve barış içinde yaşayabilmelerinin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı plan doğrultusunda Hamas'ın silahsızlanması, İsrail'in de güçlerini geri çekmesi ve sınır kapılarının tamamen yeniden açılmasını sağlaması gerektiğini aktaran Kallas, "İnsani yardım Gazze'ye herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmalı ve yeniden toparlanma çalışmaları başlamalıdır." çağrısında bulundu.

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun da aynı derecede endişe verici olduğunu belirterek, "Yasa dışı İsrail yerleşimleri benzeri görülmemiş bir hızla genişlemeye devam ederken, yerleşimcilerin şiddet eylemleri yeterli düzeyde hesap verebilirlik olmaksızın artmaktadır." uyarısını yaptı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!