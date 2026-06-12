AB: Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için tek yol iki devletli çözümdür

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, iki devletli çözümün Orta Doğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam ettiğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen "İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu"nda konuşan Kallas, sivil toplumun barışın sağlanması için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kallas, "İki devletli çözüm, Orta Doğu'ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam etmektedir. Ateşkesin sağlanmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının kabul edilmesine rağmen durum hala kırılgandır. Bu çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik, onur ve barış içinde yaşayabilmelerinin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı plan doğrultusunda Hamas'ın silahsızlanması, İsrail'in de güçlerini geri çekmesi ve sınır kapılarının tamamen yeniden açılmasını sağlaması gerektiğini aktaran Kallas, "İnsani yardım Gazze'ye herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmalı ve yeniden toparlanma çalışmaları başlamalıdır." çağrısında bulundu.

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun da aynı derecede endişe verici olduğunu belirterek, "Yasa dışı İsrail yerleşimleri benzeri görülmemiş bir hızla genişlemeye devam ederken, yerleşimcilerin şiddet eylemleri yeterli düzeyde hesap verebilirlik olmaksızın artmaktadır." uyarısını yaptı.