AB, Lübnan'da tüm taraflara itidal ve İsrail'e kara operasyonunu sonlandırma çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB), Lübnan'da tüm taraflara itidal, Hizbullah'a derhal silah bırakması ve İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurması, ayrıca İsrail'e de Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden kara operasyonlarını durdurması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da sahadaki durumun oldukça endişe verici ve kaygı uyandırıcı olduğunun altını çizen Al Anouni, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, İsrail ile Lübnan arasında ikili diyaloğun başlatılması gerektiğini ifade etti.

Al Anouni, Hizbullah'ın saldırılarını ve İran'la birlikte hareket etmesini şiddetle kınadıklarını belirterek,"Hizbullah'a derhal silah bırakması ve İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'e de Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden kara operasyonlarını durdurması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve Lübnan halkı açısından daha fazla nüfusun yerinden edilmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduklarını da aktaran Al Anouni, AB'nin tüm diplomatik girişimleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti.