AB: Kosova'da seçimlerin ardından yeni sayfa açma imkanı var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kosova'da yapılan genel seçimlerin ardından yeni sayfa açma imkanı olduğuna işaret etti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

"Kosova'daki demokratik ve kapsayıcı seçim, 1 yılı aşkın süredir devam eden siyasi çıkmazın ardından yeni bir sayfa açma imkanı sunmaktadır" ifadesini kullanan Kallas, siyasi liderlerin, hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasını sağlamak için yapıcı bir şekilde sürece katılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nda ilerleme sağlanmasının ve Sırbistan'la ilişkilerin normalleştirilmesinin, Kosova'nın Avrupa yolunda ilerlemesi açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

Kosova'da yapılan erken genel seçimleri, mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) kazanmıştı.