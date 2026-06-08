Haberler

AB: Kosova'da seçimlerin ardından yeni sayfa açma imkanı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kosova'daki genel seçimlerin ardından siyasi çıkmazın sona erebileceğini ve yeni bir sayfa açılabileceğini belirtti. Liderleri hükümet kurma sürecine yapıcı katılıma çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kosova'da yapılan genel seçimlerin ardından yeni sayfa açma imkanı olduğuna işaret etti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

"Kosova'daki demokratik ve kapsayıcı seçim, 1 yılı aşkın süredir devam eden siyasi çıkmazın ardından yeni bir sayfa açma imkanı sunmaktadır" ifadesini kullanan Kallas, siyasi liderlerin, hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasını sağlamak için yapıcı bir şekilde sürece katılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nda ilerleme sağlanmasının ve Sırbistan'la ilişkilerin normalleştirilmesinin, Kosova'nın Avrupa yolunda ilerlemesi açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

Kosova'da yapılan erken genel seçimleri, mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) kazanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay

Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar