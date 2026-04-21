AB: İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma konusunda anlaşma sağlanamadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bazı üye ülkelerin, İsrail'le olan Ortaklık Anlaşması'nın ya tümü ya da bir kısmını askıya alma önerisinde bulunduğunu belirterek, bu konuda oy birliği sağlanamadığını bildirdi.

Kallas, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Bazı üye ülkelerin, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen ya da kısmen askıya alınmasını ve yerleşimlerden gelen ticarete kısıtlamalar getirilmesini önerdiğini aktaran Kallas, bazı üye ülkelerin ise bu önerilere karşı çıktığını, görüşmelerin süreceğini söyledi.

Kallas, "Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının oy birliği gerektirdiği göz önüne alındığında, toplantı salonunda bunun için gerekli destek bulunamadı. Ayrıca halihazırda masada bulunan ve nitelikli çoğunluk gerektiren tedbirlerin uygulanması için de bazı ülkelerin tutumunu değiştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'nun hem risklerin hem de fırsatların aynı anda bulunduğu kritik bir dönemden geçtiğine işaret eden Kallas, "İran ve Lübnan'da sağlanan ateşkes büyük ölçüde sürüyor ancak bu ateşkeslerin süresinin hızla dolmakta olduğu görülüyor. Eğer çatışmalar, bu gece yeniden başlarsa; bunun herkes için çok ağır bir maliyeti olacaktır." uyarısında bulundu.

Kallas, bu nedenle bir sonraki müzakere turunun gerçekleşmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Lübnan'ın da kendi seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini kaydetti.

İran konusunda ise dışişleri bakanlarının, seyrüsefer özgürlüğünün müzakere edilemez olduğu konusunda net olduğunu dile getiren Kallas, "Boğazdan geçişin serbest ve ücretsiz kalması gerekiyor." dedi.

Kallas, AB'nin halihazırda İran'a karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, "Bugün ise seyrüsefer özgürlüğünün ihlalinden sorumlu olanları da hedef alacak şekilde yaptırım rejiminin genişletilmesi konusunda siyasi uzlaşı sağlandı." diye konuştu.

Körfez'deki ülkelere karşı kullanılan İran insansız hava araçlarının, muhtemelen Rus teknolojisi içerdiğinin değerlendirildiğini kaydeden Kallas, bu durumu sınırlamak amacıyla yaptırımlar alanında olası işbirliği dahil olmak üzere Körfez ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya ve Ukrayna arasında sağlanan geçici ateşkese rağmen Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını artırdığını ifade eden Kallas, bunun Rusya'nın "maksimalist taleplerinden" vazgeçmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Kallas, Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemine işaret ederek, "Macaristan seçimlerinin ardından yeni bir ivme yakalamış durumdayız. 24 saatte Ukrayna'ya 90 milyar avro fon konusunda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum." diye konuştu.

Dışişleri bakanlarının, Rusya'ya 20. yaptırım paketini de görüştüğünü belirten Kallas, bu konuda adım atılması gerektiğini ifade etti.

Güney Kafkaslar

Kallas, dışişleri bakanlarının Ermenistan'da bir sivil misyon kurulması konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Söz konusu misyonun büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılara karşı dayanıklılığı güçlendireceğini belirten Kallas, "Ermenistan halkı, haziranda sandık başına gittiğinde, geleceğini yalnızca kendisi belirlemelidir." dedi.

Kallas, Azerbaycan'ın ise enerji ve bağlantısallık alanlarında önemli bir ortak olmaya devam ettiğini kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz ve yakında yeni ikili işbirliği anlaşmasına yönelik müzakerelere yeniden başlayacağız." bilgisini verdi.