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AB: ABD ile İran arasındaki saldırılar müzakereleri daha karmaşık hale getiriyor

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların savaşı sona erdirme müzakerelerini karmaşık hale getirdiğini belirtti. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kabul edilemez bulan Kallas, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefi vurmasının ardından açıklama yaptı.

Tahran'ın mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmayı taahhüt ettiğini anımsatan Kallas, "Ancak son dönemde boğaz yakınındaki gemilere yönelik saldırıları bu taahhüdü ihlal ediyor ve enerji arzının yeniden başlamasını tehlikeye atıyor. Seyrüsefer serbestisi hiçbir şekilde engellenmemelidir." uyarısında bulundu.

Kallas, "ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik zaten son derece zorlu olan müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor. İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

AB Dışişleri Bakanları'nın Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla 13 Temmuz'da bir araya gelerek anlaşmanın uygulanmasını nasıl destekleyebileceklerini görüşeceklerini belirten Kallas, hem Hürmüz Boğazı hem de Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin nasıl korunabileceğini ele alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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