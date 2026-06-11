AB, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 aylık bebeğin İsrail tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da 7 aylık bebeğin İsrail askeri tarafından öldürülmesini şiddetle kınayarak, İsrail'e bağımsız, zamanında ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AA muhabirinin İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yeni ortaya çıkan görüntülerde tehdit teşkil etmediği açık bir şekilde görülen bir ailenin hedef alınması ve 7 aylık bebeğin öldürülmesi ile AB'nin eyleme geçmemesinin İsrail'in cezasız kalmasına etkisine ilişkin sorularını yanıtladı.

AB tarafının eyleme geçmediği görüşüne karşı çıkan el Anouni, "AB'nin çalışmaları farklı alanlarda ve çok boyutlu şekilde yürütülmektedir." dedi.

Filistin halkına ve iki devletli çözüme dünyanın herhangi bir yerinde AB'den daha güçlü bir destek veren başka bir aktör bulunmadığını savunan el Anouni, bu desteğin kurumsal, siyasi, mali ve insani yardım alanlarının tamamını kapsadığını kaydetti.

El Anouni, "AB adına, 5 Haziran Cuma günü Batı Şeria'da bir İsrail askeri tarafından 7 aylık bir bebeğin öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyorum. İsrail'e bağımsız, zamanında ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve sorumluların hesap vermesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail hükümetini, işgal altındaki topraklarda Filistinli nüfusu korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya davet ettiklerini de aktaran El Anouni, Gazze ve Batı Şeria'da tanık olunan bu düzeydeki şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

El Anouni, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması da dahil olmak üzere çocuklara yönelik her türlü şiddetin sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, "Sivillerin her zaman ve uluslararası hukuka uygun şekilde korunmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho ise dünyanın neresinde olursa olsun sivillerin bir çatışmanın kurbanı olmasını tarif etmeye yetecek kelime olmadığını dile getirdi.

Bebekler söz konusu olduğunda bu durumun daha da acı verici olduğunun altını çizen Pinho, "Hiç kimse böyle bir olaya, kazaya ya da trajediye kayıtsız kalamaz." şeklinde konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin ateş açarak 7 aylık bir bebeği öldürdüğü, anne ve babasını ise yaraladığı saldırının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntüde, İsrail askerlerinin ateş açtığı aracın herhangi bir tehlike oluşturmadığı dikkati çekmişti.

Görüntüde, başından vurulan 7 aylık Sam Ebu Heykel'in babası Fehd Ebu Heykel'in bebeğinin başındaki kanamayı eliyle durdurmaya çalıştığı, kurşunların hedefi olan anne Daniye Ebu Heykel'in ise yaralı halde aracın yanında yerde oturduğu görülmüştü.

7 aylık Sam bebeğin başından vurularak hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.