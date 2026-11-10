AB'de geçici korumadaki Ukraynalı sayısı eylülde 4 milyon 370 bine indi

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ülkelerinden kaçarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınan ve geçici koruma statüsünden yararlananların sayısı, eylül itibarıyla bir önceki aya göre 61 bin 55 kişi azalarak 4,37 milyona geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Ukrayna'daki savaştan kaçarak AB ülkelerine sığınan ve geçici koruma statüsü verilenlere ilişkin Eylül 2026 verilerini yayımladı.

Buna göre, 30 Eylül itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsünden yararlanan Ukrayna'dan kaçan AB dışı ülke vatandaşlarının sayısı 4 milyon 370 bin oldu. Bu sayı, 31 Ağustos'a kıyasla 61 bin 55 kişi (yüzde 1,4) azaldı.

Geçici koruma statüsünden yararlananların en fazla bulunduğu AB ülkeleri, toplamın yüzde 29,7'sine karşılık gelen 1 milyon 300 bin 70 kişiyle Almanya, yüzde 19,6'sına denk gelen 858 bin 545 kişiyle Polonya ve yüzde 9'una karşılık gelen 391 bin 720 kişiyle Çekya oldu.

Ağustos sonu ile eylül sonu arasında geçici koruma altındaki kişi sayısı AB'nin 27 üyesinden 25'inde arttı. En yüksek artışlar, 5 bin 515 kişiyle Almanya'da, 3 bin 900 kişiyle Romanya'da ve 2 bin 505 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

Geçici koruma altındaki kişi sayısı Polonya'da 80 bin 850, Çekya'da 6 bin 640 azaldı. Çekya, "nüfusuna oranla en fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan ülke" oldu.

Geçici koruma statüsünden yararlananların yüzde 98,5'ini Ukrayna vatandaşları oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 44,1'i yetişkin kadınlardan, yüzde 27,9'u yetişkin erkeklerden, yüzde 28'i ise çocuklardan oluştu.

AB, geçici koruma süresini 2028'e kadar uzattı

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkelerinden kaçan Ukraynalılara koruma sağlamak amacıyla 4 Mart 2022'de Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez yürürlüğe koymuştu.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde normal iltica prosedürüne tabi tutulmadan oturma ve çalışma izni alabiliyor, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabiliyor. Barınma ve sosyal yardım imkanlarından da faydalanabiliyor.

AB Konseyi, 15 Temmuz'da aldığı kararla Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini 4 Mart 2027'den 4 Mart 2028'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA