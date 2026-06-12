AB Komisyonu, yeniden yapılandırılma iddialarına karşı AB Dış İlişkiler Servisine desteğin sürdüğünü bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamının geleceğine ilişkin tartışmalar konusunda, kurumun AB politikalarının uygulanmasında önemli rol oynadığını ve Komisyon Başkanı'nın bu yapıya destek verdiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında bir gazetecinin, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, jeopolitik krizlere verilen yanıtı iyileştirmek amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın liderliğindeki EEAS'nin yeniden yapılandırılmasını istemesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Pinho, EEAS'ın AB politikalarını hayata geçiren kurumsal yapılardan biri olduğunu belirterek, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu kuruma desteğinin sürdüğünü söyledi.

Komisyon Başkanı'nın daha önce AB antlaşmalarında değişiklik yapılması ve dış politika alanında oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla karar alınması yönündeki görüşlerini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Pinho, mevcut antlaşmaların yetki dağılımını net şekilde belirlediğini belirtti.

Pinho, bazı alanlarda oybirliği şartının karar alma süreçlerini zorlaştırdığını ifade ederek, "Tek bir üye devletin veto hakkına sahip olması bazı durumlarda ilerleme kaydedilmesini engelledi. Başkanın bu konudaki görüşü, bazı kararların bloke edilmesi nedeniyle ilerleme sağlanamaması bağlamında değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Gazetecilerin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Gymnich formatındaki gayri resmi toplantısında konunun ele alınmasını istediğini hatırlatarak, AB Komisyonu'nun gelecek hafta yapılacak toplantısında bu konuda bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Pinho, şu aşamada böyle bir gündem maddesi veya resmi talebin bulunmadığını belirtti.

AB'de dış politika kararlarının büyük bölümü, halen üye ülkelerin oybirliğiyle alınmasını gerektiriyor. Bu durum zaman zaman Birliğin ortak dış politika adımlarında gecikmelere veya tıkanıklıklara yol açabiliyor.

Son dönemde bazı çevrelerde, AB'nin dış politika alanında daha hızlı ve etkin karar alabilmesi amacıyla EEAS'nin yapısı ve Birliğin kurumsal mimarisinin gözden geçirilmesine yönelik tartışmalar yürütülüyor.