AB, Darfur'a insani yardım ulaştırmak için acil hava köprüsü başlattı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Sudan'ın Darfur eyaletine acil yardım ulaştırmak amacıyla 8 uçuşluk bir hava köprüsü başlattığını açıkladı. İlk uçuş ile yaklaşık 100 ton yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Hava köprüsü, barınma, su ve sağlık malzemeleri gibi hayati ürünleri içeriyor.

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın Darfur eyaletine hayat kurtarıcı malzeme ulaştırmak amacıyla acil hava köprüsü başlattığını duyurdu.

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, AB, toplam 8 uçuşla Darfur'a yardım taşıyacak.

İlk uçuş, AB'nin insani yardım stokları ile ortak kuruluşlardan temin edilen yaklaşık 100 ton yardımı, geçen cuma günü 12 Aralık'ta bölgeye ulaştırdı.

İlave uçuşların bu ay ve gelecek ocak ayı boyunca devam etmesi planlanıyor.

Hava köprüsü kapsamında barınma malzemeleri, su, sanitasyon ve hijyen ürünleri ile sağlık malzemeleri taşınıyor. Operasyonun toplam maliyeti, AB'nin insani yardım bütçesinden finanse edilmek üzere 3,5 milyon avro olarak açıklandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
