AB'den İsrail'e işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları önleme çağrısı

Güncelleme:
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Batı Şeria'daki şiddet düzeyinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını önlemek için acil ve etkili önlemler alması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet düzeyinin kabul edilemez olduğunu belirterek, AB'nin İsrail makamlarına Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için acil ve etkili önlemler alması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, El Anouni'nin, işgal altındaki Batı Şeria'daki durum hakkındaki ifadelerine yer verildi.

El Anouni, Batı Şeria'daki şiddet düzeyinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, "AB, İsrail makamlarına Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için acil ve etkili önlemler alması çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

28 Şubat'tan bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da Filistinlilerin hayatını kaybettiğini, mülklerinin zarar gördüğünü, geçim kaynaklarının yok edildiğini ve insanların evlerinden çıkarıldığını belirten El Anouni, bu eylemlerin cezasız kalmasının daha fazla şiddeti tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

El Anouni, ayrıca İsrail'i, işgal altındaki topraklarda Filistin halkını korumak için uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya davet etti.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi de gözaltına aldığı belirtiliyor.

