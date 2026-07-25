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AB: Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasından derin endişe duyuyoruz

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Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletilirken, yaralılara da acil şifa dileklerine yer verildi.

Bugün yaşananların sahadaki durumun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altı çizilen açıklamada, "Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. AB, tüm taraflara kışkırtıcı söylemlerden kaçınmaları, gerilimin düşürülmesine katkı sağlamaları ve şiddet sarmalına son vermeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralanmıştı.

Diğer taraftan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesine düzenlediği baskında en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı ve beldeyi kuşatmaya devam ettiği bildirilmişti.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'ta 4 kişinin ölümüne neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından, "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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