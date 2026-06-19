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Almanya, AB Konseyi Başkanı Costa'nın ekibinin Rusya ile temas kurmasına tepki gösterdi

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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Rusya ile koordinasyonsuz temas kurması, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve diğer liderlerin tepkisini çekti. Alman hükümet çevreleri bu adımı 'profesyonelce olmayan' olarak nitelendirdi.

Avrupa Konseyi (AB) Başkanı Antonio Costa'nın Rusya ile önceden koordine edilmeden temas kurması Almanya'nın tepkisini çekti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ele alındığı zirvede Costa'nın ekibinin Rusya ile temas kurmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz başta olmak üzere bazı liderler, tepki gösterdi.

Alman hükümet çevreleri, Costa'nın Rusya ile temaslarının "koordinasyonsuz" ve "profesyonelce olmayan" bir adım olduğunu savunurken, Merz zirvede Costa'nın AB'nin temsilcisi olduğunu ancak arabuluculuk görevi bulunmadığını dile getirdi.

Costa'nın kabine şefi Pedro Lourtie'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir yardımcısıyla birkaç telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

AB'den bir yetkili de Costa'nın ekibine Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini belirterek, "Amaç, doğru an geldiğinde AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olmaktı. Burada söz konusu olan, içerik açısından herhangi bir görüş alışverişi veya müzakere içermeyen kısa temaslardır, diplomatların diplomatik görevlerini yerine getirmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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