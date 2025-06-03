AB Başkanı Costa'dan İsrail'e Ablukayı Kaldırma Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'i insani yardıma uyguladığı ablukayı tamamen kaldırmaya ve "askeri operasyonlarını" durdurmaya çağırdı.

Costa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze'deki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Gazze'deki durumun ciddiyetini korumaya devam ettiğini belirten Costa, " İsrail'i insani yardıma uyguladığı ablukayı tamamen kaldırmaya ve askeri operasyonlarını durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Costa, Mısır ve Katar'ın ABD'nin önerisine dayalı bir ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdiği çabaları takdir ettiğini aktararak, "Ateşkese derhal geri dönülmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesiyle sonuçlanması elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 510'a, yaralıların sayısı da 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.