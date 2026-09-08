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AB Adalet Divanı, IKEA'yla aşırı sağcı Belçika partisi arasındaki davada şirket lehine karar verdi

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Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Belçika'daki aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) partisinin siyasi kampanyasında IKEA'nın marka unsurlarını kullanmasının şirketin itibarına zarar verebileceğine hükmetti.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Belçika'daki aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) partisinin siyasi kampanyasında IKEA'nın marka unsurlarını kullanmasının şirketin itibarına zarar verebileceğine hükmetti.

AB'nin en üst mahkemesi, Belçika'daki aşırı sağcı VB partisinin göç politikalarına ilişkin kampanyasında IKEA'nın adını ve logosunu kullanmasına ilişkin davayla ilgili görüşünü açıkladı.

Mahkeme kararında, VB'nin IKEA'nın tanınırlığından siyasi mesajını güçlendirmek amacıyla yararlanmasının şirket açısından "önemli zarara" yol açabileceğini değerlendirdi.

Kararda, kampanyanın IKEA'nın ticari faaliyetleriyle ilgisi bulunmamasına rağmen kullanılan görsellerin şirket ile siyasi mesaj arasında bağlantı bulunduğu izlenimi yaratabileceğine dikkat çekildi.

VB, 2022'de Belçika'nın göç ve iltica politikasının değiştirilmesini öngören "IKEA Planı" adlı kampanyayı başlatmış, kampanya materyallerinde IKEA'nın mavi-sarı renklerini ve mobilya montaj talimatlarını çağrıştıran görselleri kullanmıştı.

"IKEA" ifadesi kampanyada, Hollandaca "Immigratie Kan Echt Anders" ifadesinin baş harflerinden oluşturulan ve "Göç gerçekten farklı olabilir" anlamına gelen slogan olarak kullanılmıştı.

IKEA, söz konusu kullanımın markasının izinsiz biçimde siyasi bir mesajla ilişkilendirilmesine yol açtığını savunarak 2022'de Belçika'da dava açmıştı.

Belçika'daki mahkeme de ifade özgürlüğü ile şirketin marka haklarının nasıl dengeleneceğinin açıklığa kavuşturulması amacıyla AB'nin üst mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA
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