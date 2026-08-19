AB'den UCM'ye Destek: Yaptırımlar Kınandı

Avrupa Birliği (AB) Başkanları, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasına tepki göstererek, Mahkeme'nin hayati görevini yerine getirmesi için bağımsız ve dış baskılardan uzak hareket edebilmesi gerektiği vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin, UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Akane'nin yanında yer aldıklarını belirten von der Leyen ile Costa, "UCM, dünyanın en korkunç suçlarından bazılarının mağdurlarına adaletin ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu hayati önem taşıyan görevi yerine getirebilmek için, mahkemenin hakimleri ve yetkilileri bağımsız ve dış baskılardan uzak şekilde hareket edebilmelidir." mesajını paylaştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, dün aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA