AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti
Güncel Haberler
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Velioğlu, Karaduman'a kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve AA 2022 Yıllığı'nı hediye etti.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.
Ziyarette Velioğlu, kısa bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaduman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Karaduman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Velioğlu, kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Karaduman'a "AA 2022 Yıllığı"nı hediye etti.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel