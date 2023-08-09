AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Velioğlu, Karaduman'a kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve AA 2022 Yıllığı'nı hediye etti.