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15 Temmuz'daki "O Gece"nin izleri 10 yıl sonrasıyla aynı karede

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Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi fotoğrafları güncel mekan görüntüleriyle bindirme tekniği kullanarak birleştirdiği 'O Gece' sergisini açtı. 25 kareden oluşan sergi, direniş anları ve 10 yıllık değişimi aynı karede sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisinde, direniş anları ile mekanların 10 yıl sonraki hali "bindirme" tekniğiyle aynı karede sunuldu.

AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açılan "O Gece" adlı sergide, darbe girişimi sırasında objektiflere yansıyan anlar ile güncel mekan görüntüleri aynı fotoğrafta birleştirildi.

Projede direnişin gerçekleştirildiği mekanların güncel fotoğrafı geniş bir zemin olarak kullanıldı ve bu zeminin üzerine, 10 yıl önce tam aynı açıdan çekilen tarihi fotoğraf belli bir bölümü kaplayacak şekilde milimetrik olarak yerleştirildi.

Böylece fotoğrafa bakıldığında çerçevenin etrafında bugünün sakin günlük yaşamı, ortasında ise 15 Temmuz gecesinin direnişi aynı anda görülüyor.

Toplam 25 kareden oluşan sergi, bölgelerdeki 10 yıllık değişimi de gözler önüne seriyor.

Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

15 Temmuz gecesi AA'nın Türkiye'nin birçok noktasından binlerce fotoğraf çektiğini hatırlatan Gürdoğan, sergide "bindirme" tekniği kullandığını belirterek, "Eski yapılarla yeni yapıları, yolları, çevre düzenlemelerini nokta nokta birbirine denk getirerek hazırladığımız bir proje." dedi.

Projenin hazırlık sürecinin saha çalışmaları ve arşiv taramasıyla yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü ifade eden Gürdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak adına projeyi önemli gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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