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AA'nın 30. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi 3. gününde devam ediyor

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Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, ülkenin alanında uzman polis ve askerlerinden eğitim alıyor.

Programa, 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer katılıyor.

Eğitimin 3. gününde AA Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, kursiyerlere "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimi verdi.

Olağanüstü durumlarda haber üretiminde önceliğin bilgiyi teyit ederek doğru şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Ay, muhabirlerin olağan zamanlarda kurduğu ikili ilişkilerin kriz anlarında önemli kolaylık sağladığını aktardı.

Daha sonra kursiyerler, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince Gölbaşı yerleşkesinde verilen "toplumsal olaylar", "kurşun geçirmez ekipman" ve "gaz maskesi kullanımı" eğitimi aldı.

Katılımcılara, toplumsal olaylar sırasında karşılaşabilecekleri tazyikli su, biber gazı ve sis bombası gibi müdahale araçlarına karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim kapsamında biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara eş zamanlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

Kaynak: AA
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