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AA, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını belgeleyen kitabı Filistin'e takdim etti

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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı sona erdi.

Toplantıya 43 ülkeden 20 bakan ile aralarında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de bulunduğu iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı.

Serdar Karagöz, toplantı öncesinde Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabıyla yer aldığı standı ziyaret etti.

AA Genel Müdürü Karagöz, toplantının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderilmek üzere imzalı "Kanıt" kitabını, Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh'e takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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