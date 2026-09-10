AA ekibi, İran'da ABD saldırısıyla düğün evinden yas evine dönüşen evi görüntüledi

SİRİK (AA) – TOLGA AKBABA - Anadolu Ajansı (AA), ABD'nin 1 Eylül'de düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Kuhestek köyünde bulunan düğün evini görüntüledi.

Saldırının ardından düğün evinden yas evine dönüşen yapı büyük hasar alırken, ev halkı yaralarını sarmaya çalışıyor.

AA ekibi, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin yaralandığı düğün evini görüntüledi. Yaklaşık 500 metrekarelik evin, saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale geldiği, ev halkının ise akrabalarının yardımıyla sağlam kalan eşyalarını tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Bir odanın tavanından içeri giren füzenin etkisiyle evin birçok duvarının yıkıldığı, saldırı sırasında çıkan yangının izlerinin ise halen görülebildiği dikkati çekti.

Yangının izlerini taşıyan evde, halihazırda ev sahibinin akrabaları dışında kimse bulunmuyor.

Ev sahipleri ile gelin ve damadın, yaşadıkları travma nedeniyle bölgeye gelmek istemedikleri ve Sirik'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Bender Abbas kentine gittikleri aktarıldı.

"Yaralılar yerde yatıyordu, çok kötü bir andı"

Saldırının olduğu gece düğün evinde bulunan ancak torununun acıkması üzerine bitişikteki evine geçen Şerife Zakirinevaz, olay anını AA muhabirine anlattı.

Zakirinevaz, şunları söyledi:

"Ben düğün evinde oturuyordum. Denizden patlama sesleri geliyordu. Dedim ki 'Evin ışıklarını söndürün ne olur ne olmaz'. Bana 'Sen deli misin' dediler. 'Stres yapma, korkma' dediler ama ben korkuyordum.

Daha sonra yine düğün evindeki torunum bana acıktığını söyledi ve ben de düğün evinde zaten yemek vereceklerini ve beklemesi gerektiğini söyledim ancak torunum acele etti ve birlikte eve yemek yemeğe gittik. Yemeği hazırladım ve tam sofraya oturduğumuzda inanılmaz bir patlama sesi geldi. Patlama peşine patlama oldu ve ben dedim 'İşte Ali'nin düğün evini vurdular'. 'Ali'nin eviydi Ali'nin eviydi, düğün eviydi' diye bağırmaya başladım.

Daha sonra eve gittim ki 67 kişi yaralanmış ve yaralılar yere düşmüştü. Kendi gelinim de ensesinden yaralanmıştı. Küçük çocuklar yere düşmüştü. Herkes yaralılara pansuman yapmak için 'Mendil, su' diye bağırıyordu. Hemen su ve mendil götürdüm. Çok kötü bir andı."

"Geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz"

ABD'nin devam eden saldırıları nedeniyle endişe içinde olduklarını dile getiren Zakirinevaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saldırıda benim evimin de tüm camları kırıldı. Çok korkuyoruz, geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz. Eşim, çocuğum ve kızım çok korkuyor. Büyük stres yaşıyoruz."

İran, ABD ordusunun 1 Eylül'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kuhestek köyünde bir düğün evine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA