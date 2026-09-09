AA ekibi, Bender Abbas kenti açıklarında ABD tarafından vurulan İran Donanmasına ait gemiyi görüntüledi

BENDER ABBAS (AA) – Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kenti açıklarında ABD tarafından füze ile vurulan İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait savaş gemisi AA ekibi tarafından görüntülendi.

ABD tarafından vurulan savaş gemisinin ticari bir gemiden dönüştürüldüğü ve yaşam mahali hariç büyük kısmının sular altında kaldığı görüldü.

Geminin su üzerinde kalan kısımlarında ise uçaksavar sistemlerinin yer aldığı anlaşıldı.

Söz konusu geminin vurulduktan sonra tamamen yandığı görülürken, saldırı sonrası personel tahliyesi için hazır tutulan filikaların dahi kullanılamadığı gözlemlendi.

Enkazı henüz kaldırılmayan geminin tamamen batmasının beklendiği düşünülüyor.

Yaşam mahali suyun üzerinde bulunan geminin, bölgedeki olası gemi trafiği için tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA