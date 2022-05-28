AA, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkımı görüntüledi - Haberler

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AA, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkımı görüntüledi

AA - Leon Klein - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkım görüntülendi.

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol Tragger Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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