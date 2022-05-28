AA, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkımı görüntüledi - Haberler

AA, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkımı görüntüledi
AA - Leon Klein - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de çatışmalar sonucu çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken, Azovstal Metalurji Fabrikası'nda yaşanan yıkım görüntülendi.
AA / Leon Klein - Güncel