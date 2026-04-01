İstanbul'da milli takım coşkusu yaşandı

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Türkiye genelinde vatandaşlar, kutlama yapmak için sokaklara döküldü ve bayraklarla konvoylar oluşturarak sevinçlerini paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi İstanbul'da coşkuyla kutlandı.

Kent genelinde birçok ilçede ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

Zeytinburnu Meydanı'nda dev ekranda birlikte maç izleyen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Fatih'te Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda belediye tarafından kurulan çadırda coşkuyla maçı izleyen vatandaşlar, mücadelenin sona ermesiyle birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Taksim'de toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de sürücüler Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla konvoylar oluşturup, klakson çalarak tur attı.

Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Sultangazi'de de vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alıp araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Vedat Muriqi gözyaşlarına hakim olamadı

Tanıdınız mı? Üzüntüden dakikalarca ağladı
Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonunda tarihi konuşma

Tüm arkadaşlarını saha ortasına topladı: Hakan'dan tarihi konuşma

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti

Tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor