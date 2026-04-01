A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması Kızılay'da kutlandı -2 / Ek görüntü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Müsabakanın ardından Ankaralı vatandaşlar Kızılay Meydanında toplanarak ellerinde Türk Bayrakları ile galibiyeti kutladı.
