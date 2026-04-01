Milli takımın Dünya Kupası bileti Kocaeli'de coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranın önünde karşılaşmayı takip eden vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlı bayraklarla meydanı dolduran futbolseverler uzun süre tezahürat yaparak galibiyetin coşkusunu kutladı. Galibiyetin ardından bazı taraftarlar horon oynayıp halay çekerken, bazıları da meşale yakarak kutlamalara renk kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı