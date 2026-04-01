Antalya'da Dünya Kupası'na katılma coşkusu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Alanya'da vatandaşlar kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almasının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Yağışlı havaya rağmen yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturup, bayraklarla kutlama yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte Alanya'da özellikle ana arterler ve kavşaklarda yoğunluk oluştu. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar uzun konvoylar oluştururken, vatandaşlar milli takımın başarısını kutladı. Kent merkezinde bir araya gelen gruplar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu.

YAĞIŞLI HAVA COŞKUYU ENGELLEYEMEDİ

Gece saatlerinde etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar kutlamalardan geri durmadı. Islanan yollara rağmen araçlarından inen vatandaşlar, cadde ortasında toplanarak marşlar söyledi, bayrak salladı. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği kutlamalarda polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gençlerin yoğunlukta olduğu kutlamalarda, bazı vatandaşların motosikletlerle korteje katıldığı, bazı grupların ise araçlarından inerek yürüyüş yaptığı görüldü. Ellerinde Türk bayraklarıyla coşku yaşayan kalabalık, 'Türkiye' tezahüratlarıyla geceyi bayram havasına çevirdi.

MEŞALELER VE KORNA SESLERİ GECEYİ AYDINLATTI

Şehir merkezinde yakılan meşaleler ve araçların kornaları, gece boyunca yankılandı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda vatandaşlar, uzun süre dağılmayarak milli takımın Dünya Kupası'na katılma sevincini doyasıya yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
