Milli takımın başarısı Erzurum'da coşkuyla kutlandı
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Erzurum'da vatandaşlar, zafer kutlamaları için araçlarıyla konvoy oluşturdu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 mağlup etti. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan milli takımın başarısı Erzurum'da coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi onlarca aracın oluşturduğu konvoyla renklendi. Ay-yıldızlı bayraklarla caddede tur atan Erzurumlular, milli başarıyı kutladı.