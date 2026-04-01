İletişim Başkanı Duran, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Duran, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, takımın başarısını vurgulayarak gurur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, zaferleriniz daim olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
