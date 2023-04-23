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94 yaşındaki Akgöz'den Erdoğan'a: Ona oyumu vereyim de öyle öleyim

94 yaşındaki Akgöz'den Erdoğan'a: Ona oyumu vereyim de öyle öleyim

Güncel Haberler

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hastanede tedavi gören 94 yaşındaki Ali Akgöz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ederek, "Nasip et diyorum, Allah'a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim" dedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz'le karşılaşan Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Ali Akgöz'e iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Milletvekili İstanbul AK Parti Güncel Haberler

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