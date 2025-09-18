Haberler

93 Yaşındaki Kadın Darbedilerek Öldü, Torunu Gözaltına Alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde torunu tarafından darbedilen 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan, hastaneye kaldırılmadan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde evinde darbedilen Hanım Ayşe Kızılhan (93) yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin babaannesini yerde yaralı ve baygın bulduğu ihbarı yapıp ambulans isteyen torunu O.K. (40) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında kırsal Karahöyükavşarı Mahallesi'nde meydana geldi. O.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evine gittiği babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı ve baygın bulduğunu söyleyerek ambulans istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Kızılhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kızılhan'ın darp sonucu öldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı çözmek için çalışma başlattı. JASAT ekibi, ihbarı yapan torunu O.K.'yı gözaltına aldı. Evde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kızılhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. O.K.'nın aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
