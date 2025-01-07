90 Yaşındaki Yürüme Engelli Yılmaz Amca, Engelsiz Taksi ile Boztepe'yi Ziyaret Etti

Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi" hizmetinden faydalanarak 530 rakımlı Boztepe'den şehri izleme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altın Ordu ilçesinde ikamet eden Yılmaz Doğan'ın kızı Gülgen Doğan'ın, en son gençlik yıllarında Boztepe'ye çıkan babasının yeniden burayı görebilmesi için "Engelsiz Ordu Taksi" hizmetinden faydalanmak istediği belirtildi.

Açıklamada, başvuruya kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Doğan için harekete geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Engelsiz Ordu Taksi ile evinden alınan Yılmaz Doğan ile ailesi, Ordu turizminin gözde mekanlarından olan Boztepe'ye götürüldü. Doğan ailesi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin eşliğinde bir süre Boztepe turu yaparak anılarını tazeledi. Yıllar sonra Ordu'nun simgesi Boztepe'yi gören Yılmaz amca, şehri kuşbakışı izleyerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı."

Doğan ailesinin, taleplerinin karşılanması dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Ordu Taksi hizmeti ile engelli ve yaşlı vatandaşların kamu kurum ve kuruşları başta olmak üzere çeşitli işlerinin hallolması için yardımcı oluyor. Kimi hastaneye kimi spora kimi sınava kimi ise bankaya gitmek için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunarak ihtiyaçlarını kolayca giderebiliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler Ordu Büyükşehir Belediyesinin 444 10 52 numarasından irtibata geçerek başvuruda bulunabiliyor."