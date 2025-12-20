Haberler

Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan GBT kontrolü sonucunda hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. yakalandı. Cezaevine gönderilen hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giydi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Hüseyin K'nin (37) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

