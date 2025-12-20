Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Hüseyin K'nin (37) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.