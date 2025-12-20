Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan GBT kontrolü sonucunda hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. yakalandı. Cezaevine gönderilen hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giydi.
Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Hüseyin K'nin (37) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel