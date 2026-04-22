İzmir'de 4. sınıf öğrencisi Uzay Kaan yazdığı hikayeleri kitaplaştırıldı

İzmir'de 9 yaşındaki Uzay Kaan İnce, yazıları ve çizimleri kendisine ait olan kitabı okuyucularla buluşturdu.

4. sınıf öğrencisi İnce, kentteki özel bir okulun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Bienali'nde, "Uzay'ın Çizgi Roman Kulübü" adlı kitabını tanıttı.

Latife Hanım Köşkü'ndeki Gazi Mustafa Kemalpaşa Sanat Galerisi'nde düzenlen etkinlikte, İnce, kitabını imzaladı. İmza gününe İnce'nin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Kitabının önsözünde kendi dünyasını çizdiğini ve hayal etiklerini ifade eden İnce, kahraman olmanın "en güçlü olmak değil, tekrar denemek" anlamına geldiğini ifade etti.

İnce, 5 yaşından beri resim yaptığını ve bu süreçten büyük keyif aldığını belirterek, hikayelerin zamanla değişip geliştiğini anlattı.