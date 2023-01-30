9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza

KAYSERİ'de, S.B. (9) isimli kızının kafasına odunla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esra E. (30), 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceği vicdani kanaati gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

Olay, 25 Haziran 2021'de meydana geldi. İddiaya göre, ALO 183 ihbar hattını arayan E.B. isimli bir kişi, erkek kardeşinin dini nikahlı eşi Esra E.'nin yeğenlerini darbettiğini, ardından da babaannelerinin evine bırakıp gittiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden yardım talep etti. Bakanlığın savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası şüpheli anne Esra E. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık anne Esra E.'yi, 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, bir daha suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında vicdani kanaat oluşmadığı ve daha önce sabıkası olduğu gerekçesiyle cezasını ertelemedi.