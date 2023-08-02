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9 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

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Trabzon'da 9 yaşındaki çocuğu yaralayan H.Ş. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mutluluğa kurşun sıkan ve 9 yaşında çocuğumuz A.Y.'yi yaralayan H.Ş. (32), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Güncel

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