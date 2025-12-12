Haberler

9 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararlarına göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Yapılan atamalar şu şekilde;

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
