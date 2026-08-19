Serada ilaçlama faciası: 9 işçi hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 9 çalışan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı, domates üretimi yapılan serada yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan, rahatsızlandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çalışanların sağlık durumunu kontrol etti. 9 çalışan hastaneye kaldırılırken, sayının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı