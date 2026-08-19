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Serada ilaçlama faciası: 9 işçi hastanelik oldu

Serada ilaçlama faciası: 9 işçi hastanelik oldu
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Afyonkarahisar kent merkezindeki bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 9 çalışan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Erkmen beldesinde 80 kişinin çalıştığı domates serasında 40'a yakın çalışan rahatsızlandı; sağlık ekipleri bölgede kontrol yaptı, hastaneye kaldırılanların sayısının artabileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 9 çalışan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı, domates üretimi yapılan serada yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan, rahatsızlandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çalışanların sağlık durumunu kontrol etti. 9 çalışan hastaneye kaldırılırken, sayının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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