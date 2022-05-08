9 Mayıs Avrupa Günü, 'Umudumuz Hep Genç' Sloganıyla Kutlanacak

9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl "Umudumuz hep genç" sloganıyla kutlanacak. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında, mayıs ayı boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenleyecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un Ankara CerModern'deki sergisinin açılışından önce basın toplantısı yapacak.

9 Mayıs Avrupa Günü, AB'nin 2022'yi 'Avrupa Gençlik Yılı' ilan etmesi dolayısıyla bu yıl "Umudumuz hep genç" sloganı ile kutlanacak. AB Türkiye Delegasyonu, mayıs ayı boyunca Avrupa Birliği Merkezleri aracılığı ile başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 19 farklı kentinde sergiler, sempozyumlar ve konserler düzenlenecek.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Günü dolayısıyla yarın, dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un CerModern'deki 'Paralel Evrenler' sergisinin açılışından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısı ve sergi açılışının ardından geleneksel Avrupa Günü Resepsiyonu verilecek. Resepsiyonda, La Caravane Passe grubu sahne alacak.