Haberler

Ankara'da "Avrupa Günü" vesilesiyle sergi ve resepsiyon düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Ankara'da, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 'Maddeyi Dönüştürmek' ve 'İz' adlı iki dijital fotoğraf sergisi açıldı. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı gibi birçok önemli isim katıldı.

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla başkent Ankara'da "Maddeyi Dönüştürmek" ve "iz" adlı iki ayrı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi.

Ankara CerModern'deki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, "Maddeyi Dönüştürmek" ve "İz" adlı dijital fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiyi gezen Orav, burada yaptığı konuşmada, serginin temasına ilişkin çalışmalarla bilimin ve sanatın bir araya getirildiğini aktardı.

Orav, "İz" temasında, görüntüleme, ses ve görseller aracılığıyla iklim değişikliğinin arkasında bıraktığı izlerin ortaya konulduğunu, "Maddeye dönüştürmek" temasında ise insanın dünyayı nasıl şekillendirdiği yönünde sorular sorduğunu belirtti.

Serginin ardından resepsiyon düzenlendi.

"Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor"

Burada konuşan Büyükelçi Bozay, Avrupa Günü vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün AB Delegasyonu sayesinde Avrupa Günü'nü sanat yoluyla, doğal kültürel mirasımızın zenginliğini vurgulayan ve bu zenginliği geleceğe taşıyan iki dijital sergiyle kutluyoruz." dedi.

Bozay, Avrupa'nın zenginliğinin çeşitliliğinde yattığını dile getirerek, "Avrupa en güçlü halini, her zaman çeşitliliğini kucakladığında ve kültürler arasında köprüler kurduğunda almıştır. Türkiye, olağanüstü tarihi ve dinamik toplumuyla, özgün Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirsizliğin ve bölünmüşlüğün damgasını vurduğu bir dünyada Avrupa Günü, bize Avrupa'nın gerçek anlamda ne olduğunu ve ne olmayı hedeflediğini hatırlatan bir pusula görevi görmelidir." diye konuştu.

Orav ise AB'nin çatışmalarla dolu bir geçmişi işbirliğine dayalı bir geleceğe dönüştürmek için hayata geçirilmiş bir barış projesi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın olduğu gibi görülmesi gerektiğinin altını çizen Orav, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş acımasız ve hukuka aykırıdır. Siviller her gün acı çekiyor. Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara'da NATO müttefiklerini ve Antalya'da İklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayati kılıyor."

Orav, Avrupa'nın geleceğinin ortak olduğunu ve AB'nin genişlemesinin barışa yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir: "İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.'" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, konuşmaların ardından konser ve yemek ikramıyla devam etti.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı