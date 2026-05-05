Ankara'da "Avrupa Günü" vesilesiyle sergi ve resepsiyon düzenlendi

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla başkent Ankara'da "Maddeyi Dönüştürmek" ve "iz" adlı iki ayrı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi.

Ankara CerModern'deki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Sergiyi gezen Orav, burada yaptığı konuşmada, serginin temasına ilişkin çalışmalarla bilimin ve sanatın bir araya getirildiğini aktardı.

Orav, "İz" temasında, görüntüleme, ses ve görseller aracılığıyla iklim değişikliğinin arkasında bıraktığı izlerin ortaya konulduğunu, "Maddeye dönüştürmek" temasında ise insanın dünyayı nasıl şekillendirdiği yönünde sorular sorduğunu belirtti.

Serginin ardından resepsiyon düzenlendi.

"Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor"

Burada konuşan Büyükelçi Bozay, Avrupa Günü vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün AB Delegasyonu sayesinde Avrupa Günü'nü sanat yoluyla, doğal kültürel mirasımızın zenginliğini vurgulayan ve bu zenginliği geleceğe taşıyan iki dijital sergiyle kutluyoruz." dedi.

Bozay, Avrupa'nın zenginliğinin çeşitliliğinde yattığını dile getirerek, "Avrupa en güçlü halini, her zaman çeşitliliğini kucakladığında ve kültürler arasında köprüler kurduğunda almıştır. Türkiye, olağanüstü tarihi ve dinamik toplumuyla, özgün Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirsizliğin ve bölünmüşlüğün damgasını vurduğu bir dünyada Avrupa Günü, bize Avrupa'nın gerçek anlamda ne olduğunu ve ne olmayı hedeflediğini hatırlatan bir pusula görevi görmelidir." diye konuştu.

Orav ise AB'nin çatışmalarla dolu bir geçmişi işbirliğine dayalı bir geleceğe dönüştürmek için hayata geçirilmiş bir barış projesi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın olduğu gibi görülmesi gerektiğinin altını çizen Orav, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş acımasız ve hukuka aykırıdır. Siviller her gün acı çekiyor. Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara'da NATO müttefiklerini ve Antalya'da İklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayati kılıyor."

Orav, Avrupa'nın geleceğinin ortak olduğunu ve AB'nin genişlemesinin barışa yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir: "İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.'" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, konuşmaların ardından konser ve yemek ikramıyla devam etti.