Tff, Bahis Soruşturması Kapsamında Ali Palabıyık'ın da Aralarında Olduğu 9 Hakemi Pfdk'ya Sevk Etti
(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol müsabakalarında bahis oynadığı tespit edilen 9 hakemin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen hakemler arasında Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da bulunuyor.
PFDK'ya sevk edilen hakemler ve son görevleri şöyle:
Ali Palabıyık (Süper Lig Hakemi), Ali Tuna (Klasman Yardımcı Hakemi), Alper Oran (Klasman Hakemi), Berkay Daban (Klasman Yardımcı Hakemi), Erhan Kutlu (Klasman Hakemi), Halit Karacabay (Klasman Yardımcı Hakemi), Okan Akbal (Klasman Yardımcı Hakemi), Sedat Etik (Klasman Yardımcı Hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl Hakemi)