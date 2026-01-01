Karabük'te hastalanan yaşlı kadın yaklaşık 80 santimetre karın olduğu mahalleden hastaneye ulaştırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rahatsızlanan 88 yaşındaki Pakize Arslan, sağlık ekipleri tarafından 80 santimetrelik kar kalınlığına rağmen hastaneye taşındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rahatsızlanan 88 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta yaşayan Pakize Arslan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetre olduğu mahalledeki hastaya ulaştı.
Ambulansa kadar yaklaşık 100 metre taşınan yaşlı kadın, Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel