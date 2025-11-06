88 Yaşında Okuma Yazma Öğrenen Emine Genç'i Kaymakam Sungur Ziyaret Etti

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç'i misafir etti.

Kaymakam Sungur, 88 yaşındaki Emine Genç'in okuma yazma öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Genç'in birçok kişiye örnek olduğunu ifade eden Sungur, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Emine teyzemizin azmi ve kararlılığı hepimiz için ilham verici." dedi.

Sungur daha sonra Genç'e hediye takdim etti.