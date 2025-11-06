Haberler

88 Yaşında Okuma Yazma Öğrenen Emine Genç'i Kaymakam Sungur Ziyaret Etti

88 Yaşında Okuma Yazma Öğrenen Emine Genç'i Kaymakam Sungur Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç'i ziyaret ederek, onun azminin ve kararlılığının örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç'i misafir etti.

Kaymakam Sungur, 88 yaşındaki Emine Genç'in okuma yazma öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Genç'in birçok kişiye örnek olduğunu ifade eden Sungur, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Emine teyzemizin azmi ve kararlılığı hepimiz için ilham verici." dedi.

Sungur daha sonra Genç'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu

Gürsel Tekin'den CHP'lileri kızdıran hamle
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.