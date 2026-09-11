876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına 8’er yıl hapis ve tahliye

6 ŞUBAT depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, zemin kattaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla 'Olası kastla öldürme', 'Olası kastla yaralama' suçlarından her birinin ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu (60) ile Mustafa Pekel (50) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliyelerine, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın (54) beraatine karar verildi. 2 kamu görevlisinin beraat ettiği davada, diğer 6 sanığa ise 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını vererek tüm sanıkların cezalandırılmasını istediği davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, tutuksuz sanıklar fenni mesul Mehmet Tekin (62), binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde mimar Mehmet Dişçeken (58), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN CEZA VERİN'

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, 'Taksir' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Dişçeken'in suç vasfının 'Bilinçli taksir' suçuna dönme ihtimaline karşı ek savunmasının alınmasıyla başladı. Dişçeken savunmasında, "Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçundan ceza verilmişti. Mümkünse aynı suçtan ceza verin" dedi.

'35 BİNADA HATA YAPMAMIŞIM, BU BİNADA MI YAPACAĞIM'

Mehmet Tekin ise fenni mesul görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirtip beraatini talep etti. Tekin, kendisini şöyle savundu:

"Kahramanmaraş'ta 35 binam var. Oralarda hata yapmamışım, bu binada mı yapacağım? Sanki fenni mesul hiç şantiyeye uğramamış gibi konuşuluyor burada. Somut bir veri verin ki bende suçumu bileyim. Hiçbir hata bulunmamış. Delil yoktur. Ben yılların mühendisiyim, hiçbir hatam yok. Benim üzerime kumpas kurulduğunu düşünüyorum."

'SUÇSUZUM'

Sami Kervancıoğlu da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. 14 aydır tutukluyum, suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

'5 RAPORUN 4'Ü SUÇUMUZUN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR'

Mustafa Pekel ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum, suçsuzum. 5 rapordan 4 tanesinde de binanın yıkımında suçumuzun olmadığını söylüyor. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendisini savundu.

Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

8 SANIĞA CEZA, 3 SANIĞA BERAAT

15 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan 'Olası kastla öldürme', 'Olası kastla yaralama' suçlarından her birinin ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8'er yıl hapis cezası verip, yurt dışı çıkış yasağı, haftada 2 gün karakolda imza atma adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı'ya (32) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet; pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin (40) 'Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması' gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı