Haberler

Bilecik'te 86 yaşındaki bisiklet tutkunu farkındalık için pedal çeviriyor

Bilecik'te 86 yaşındaki bisiklet tutkunu farkındalık için pedal çeviriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 86 yaşındaki Ali Karakurt, bisikletine yerleştirdiği 'Kornaya değil frene bas' ve 'Bisikleti fark et' yazılı tabelalarla trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturuyor.

Bilecik'te, 86 yaşındaki Ali Karakurt bisikletine yerleştirdiği uyarı tabelalarıyla trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olan Karakurt, yaklaşık 8 ay önce 3 tekerlekli bisiklet satın aldı. Karakurt'un ilk zamanlarda yalnızca camiye gidip gelmek için kullandığı bisiklet, zamanla günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline geldi.

Her sabah kaskını takarak Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Karakurt, gün boyunca çarşı ve mahalle sokaklarında bisikletiyle ulaşımını sağlıyor.

Karakurt, bisikletinin ön ve arka bölümlerine "Kornaya değil frene bas" ve "Bisikleti fark et" yazılı tabelalar yerleştirerek, trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturuyor.

"Trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum"

Dört çocuk babası Ali Karakurt, AA muhabirine, bisiklet sayesinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Bisiklet kullanmadan önce oturarak namaz kıldığını anlatan Karakurt, "Artık namazımı ayakta kılıyorum. Gün boyu çarşıda geziyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Araçlarla beraber trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum. Pazardan, manavdan aldıklarımı da bisikletimin sepetine koyuyorum." dedi.

Karakurt, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.

Ailesinin ilk zamanlar bisiklet kullanmasına itiraz ettiğini dile getiren Karakurt, "Bana, 'alma baba, tehlikeli' dediler ama ben 'alacağım, içimde heves var' dedim. Şu anda onlar da memnunlar. Artık, daha dincim. Bu durum, bana idman oldu. Herkes 'bisikletten sonra değiştin' diyor." ifadesini kullandı.

Karakurt, gençlere de "Hem bisiklete binmelerini hem de dikkatli kullanmalarını arzu ederim. Bisiklete kurallara uyarak binsinler. Bazı araçlar da olmadık yerlerde sollama yapıyorlar. Herkesin kurallara uyması lazım." tavsiyesinde bulundu.

"Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı"

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da bisikletin çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

Herkese "bisiklete binmelerini" öneren Yavuz, "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı. Ali amca da ulaşımını bisikletle sağlıyor. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. En büyük ricamız, motorlu taşıtların bizi gördükleri zaman sıkıştırmamaları ve kornaya değil frene basmaları." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Özgür Özel gelmeden toplandılar! Sadece o isimler salona alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor