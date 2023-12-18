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86 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18 Aralık 2023 13:10 Güncelleme: 13:11 Abone Ol

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalara başladı.