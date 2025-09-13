Haberler

84 Yaşındaki Selahattin Acar Sağ Olarak Bulundu

84 Yaşındaki Selahattin Acar Sağ Olarak Bulundu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki Selahattin Acar, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Acar, geceyi ormanda geçirdikten sonra gün doğumunda komşusunun evine ulaştı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 84 yaşındaki Selahattin Acar, sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Konakören Mahallesi'nde yaşayan Acar'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından yaşlı adam, sağ olarak bulundu. Geceyi ormanda geçiren Acar, gün doğumuyla evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki komşusunun evine ulaştı.

Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
