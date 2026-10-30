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84 yaşında ölen eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için Ankara'da tören düzenlendi

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğünde tören düzenlendi. Erkan'ın naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında gerçekleştirilen törene Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve merhum Ünal Erkan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Erkan'ın naaşı, törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Erkan'ın naaşı, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1942 yılında Erzurum'da doğan ve Polis Akademisi'nden mezun olan Ünal Erkan, Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlükleri, Edirne Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve OHAL Bölge Valiliği görevlerinde bulundu. 20'nci Dönem Ankara Milletvekili seçilen Erkan, 53'üncü Hükümette Devlet Bakanı olarak görev üstlendi.

Ünal Erkan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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