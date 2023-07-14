83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 28. güne girdi. Bugüne kadar 180 kilometrekarelik alan taranırken, 70 kişilik ekip, 22 kırsal mahallede arama yaptı ancak Berzeg'e ulaşılamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.