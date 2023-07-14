83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor
Güncel Haberler
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 28. güne girdi. Bugüne kadar 180 kilometrekarelik alan taranırken, 70 kişilik ekip, 22 kırsal mahallede arama yaptı ancak Berzeg'e ulaşılamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 28'nci güne girdi. Bugüne kadar 180 kilometrekarelik alan taranırken, 70 kişilik ekip, 22 kırsal mahallede arama yaptı ancak Berzeg'e ulaşılamadı. Yetkililer, Berzeg'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Dünya Bankası Balıkesir Büyükada İstanbul Güncel Haberler